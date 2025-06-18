Башкирия вошла в тройку лидеров пилотного рейтинга «дронофикации» регионов

Башкортостан занял третье место в пилотном рейтинге «дронофикации» регионов, который представили на Петербургском международном экономическом форуме. Его составители оценивали вовлеченность в развитие беспилотной отрасли в 47 субъектах России.

Об этом рассказал в своих социальных сетях Глава Башкортостана. Радий Хабиров обозначил, что рейтинг включает в себя два ключевых направления. Во-первых, это готовность к массовой эксплуатации БАС — открытость неба, инфраструктура, ресурсы, кадры. Во-вторых, готовность сценариев применения, их потенциал и рыночные перспективы. Также в республике освоили производство FPV-дронов, которые показывают эффективность в ходе специальной военной операции.