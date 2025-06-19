В Госсобрании Башкирии поздравили медработников с профессиональным праздником

В Госсобрании поздравили медицинских работников с их профессиональным праздником. Председатель парламента Константин Толкачев выразил благодарность врачам, медицинским сестрам и всем работникам здравоохранения за их благородный труд и преданность профессии.

По случаю прошедшего праздника передовикам отрасли были вручены государственные награды, свидетельствующие о многолетнем и самоотверженном труде.