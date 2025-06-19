В Госсобрании Башкирии поздравили медработников с профессиональным праздником

В Госсобрании поздравили медицинских работников с их профессиональным праздником. Председатель парламента Константин Толкачев выразил благодарность врачам, медицинским сестрам и всем работникам здравоохранения за их благородный труд и преданность профессии.
По случаю прошедшего праздника передовикам отрасли были вручены государственные награды, свидетельствующие о многолетнем и самоотверженном труде.
В республике ведется системная работа по поддержке медицинских работников и созданию достойных условий для их работы. В частности, были продлены сроки действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они направлены на привлечение медицинских кадров в сельскую местность.