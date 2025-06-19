В Уфе таксист уберёг пенсионерку от мошенников

В Уфе водитель такси не дал мошенникам обмануть 74-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали в МВД региона.

Женщина села в машину и попросила довезти её до банкомата. При этом она постоянно говорила по телефону. Таксисту показалось, что пенсионерка получает указания, поэтому решил проследовать с ней к терминалу. У банкомата опасения подтвердились – мошенники пытались обмануть доверчивую уфимку. Мужчина отговорил женщину от опрометчивого поступка и отвез в полицию.

Правоохранителям пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что её накопления под угрозой. Чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счёт. Женщина едва не лишилась 100 тысяч рублей.