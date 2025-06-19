В Уфе женщина погибла при пожаре в своей квартире

В Уфе сегодня, 19 июня, вспыхнул пожар на втором этаже пятиэтажного дома на улице Первомайской. В квартире загорелось домашнее имущество. Об этом сообщили в главном управлении МЧС республики.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, вскрыли дверь жилья и извлекли женщину, которая была в бессознательном состоянии. К сожалению, врачи констатировали ее смерть.
Площадь возгорания составила 8 кв.м. Предварительная версия пожара — неисправность электрооборудования. В настоящее время проводится расследование.
Фото: МЧС по РБ.