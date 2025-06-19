В Уфе иномарка сбила подростка на электросамокате

В Уфе подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля. ДТП произошло накануне вечером на проспекте Октября, сообщили в ГАИ.

Водитель «Шкода Октавия» при повороте на переулок Российский допустил наезд на несовершеннолетнего подростка. Известно, что мальчик не спешился с самоката, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил легкие травмы. После осмотра медиками его отпустили домой. По факту происшествия проводится расследование.