В Уфе иномарка сбила подростка на электросамокате

В Уфе подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля. ДТП произошло накануне вечером на проспекте Октября, сообщили в ГАИ.
Водитель «Шкода Октавия» при повороте на переулок Российский допустил наезд на несовершеннолетнего подростка. Известно, что мальчик не спешился с самоката, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил легкие травмы. После осмотра медиками его отпустили домой. По факту происшествия проводится расследование.
Фото: ГАИ Уфы.