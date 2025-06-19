Глава Башкирии встретился с учителями географии

Радий Хабиров встретился с учителями географии из городов и районов Башкортостана. В Чишминском районе прошёл Республиканский образовательный предметный слёт. Площадкой для мероприятия стал военно-патриотический парк «Патриот», где собрались 238 педагогов из всех муниципалитетов республики.
Тут они и в роли педагогов, и в роли учеников. Сначала отрабатывают на себе новые методики, уже потом несут в массы. Учителя с разных концов республики делятся своими наработками. Каждый урок, говорят, можно ставить как спектакль. Как раз эта разносторонность предмета и привлекла в профессию Алину Хисамутдинову. Молодой педагог, 23 года. Мечтала стать учителем с детства. И что самое главное – не разочаровалась в выборе.
Ежегодно пути людей, что истоптали множество дорог, сходятся. Учителя географии собираются, чтобы обсудить насущные проблемы, вызовы и привнести что-то новое в преподавание и главное – полезное для учеников. На вопросы педагогов ответил Глава Башкортостана.
Среди предложений от учителей разработка «Географического минимума» для школьников. Речь идёт о перечне природных объектов, которые ученик сможет посетить с учителем или родителями. Для ребят начальных классов это локации, расположенные в родном городе и районе, а для старшеклассников – по всей республике.
Радий Хабиров поручил Минпросвщения Башкортостана совместно с региональным отделением Российского географического общества представить предложения в этой части. Педагоги также предложили организовать для обмена опытом слёты учителей географии в муниципалитетах республики. Глава Башкортостана поддержал инициативу, отметив, что такие мероприятия можно проводить рядом с объектами культурного и природного наследия. Ещё один профессиональный вопрос от учителей – издание единого учебного пособия по географии Башкортостана.
Те, кто посвятил свою жизнь детям, выбрав на всю жизнь профессию учителя, получили награды из рук главы республики. Среди них Сергей Уткин – более 40 лет он для своих учеников проводник в мир.
Предмет, который помогает изучить всё, что ты видишь вокруг, и то, что увидеть не можешь. Заглянуть как вглубь, так и, наоборот, посмотреть выше. А учитель географии сродни компасу – задаёт нужное направление, не давая сбиться с пути.