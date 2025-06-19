Глава Башкирии встретился с учителями географии

Радий Хабиров встретился с учителями географии из городов и районов Башкортостана. В Чишминском районе прошёл Республиканский образовательный предметный слёт. Площадкой для мероприятия стал военно-патриотический парк «Патриот», где собрались 238 педагогов из всех муниципалитетов республики.

Тут они и в роли педагогов, и в роли учеников. Сначала отрабатывают на себе новые методики, уже потом несут в массы. Учителя с разных концов республики делятся своими наработками. Каждый урок, говорят, можно ставить как спектакль. Как раз эта разносторонность предмета и привлекла в профессию Алину Хисамутдинову. Молодой педагог, 23 года. Мечтала стать учителем с детства. И что самое главное – не разочаровалась в выборе.

Ежегодно пути людей, что истоптали множество дорог, сходятся. Учителя географии собираются, чтобы обсудить насущные проблемы, вызовы и привнести что-то новое в преподавание и главное – полезное для учеников. На вопросы педагогов ответил Глава Башкортостана.

Именно вы являетесь проводниками для детей в огромный мир, который окружает нас, и выполняете тем самым очень важную миссию. Я сам являюсь председателем Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. И главные наши соратники и партнёры в этом вопросе – учителя географии. Одним из стратегических направлений нашей управленческой команды является открытие природных богатств и красоты Башкортостана для жителей республики и страны, других государств. Поэтому мы активно развиваем туристическую инфраструктуру. А в целом ведём большую, серьёзную и целенаправленную работу в этой сфере. Но если вы, педагоги, не будете прокладывать «интеллектуальную дорожку» и прививать интерес к региону, то справиться с задачей нам будет сложно. Готов выслушать ваши предложения и рассмотреть их. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди предложений от учителей разработка «Географического минимума» для школьников. Речь идёт о перечне природных объектов, которые ученик сможет посетить с учителем или родителями. Для ребят начальных классов это локации, расположенные в родном городе и районе, а для старшеклассников – по всей республике.

Радий Хабиров поручил Минпросвщения Башкортостана совместно с региональным отделением Российского географического общества представить предложения в этой части. Педагоги также предложили организовать для обмена опытом слёты учителей географии в муниципалитетах республики. Глава Башкортостана поддержал инициативу, отметив, что такие мероприятия можно проводить рядом с объектами культурного и природного наследия. Ещё один профессиональный вопрос от учителей – издание единого учебного пособия по географии Башкортостана.

Те, кто посвятил свою жизнь детям, выбрав на всю жизнь профессию учителя, получили награды из рук главы республики. Среди них Сергей Уткин – более 40 лет он для своих учеников проводник в мир.