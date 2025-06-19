В Башкирии продолжается ремонт моста на трассе Р-240

В Кушнаренковском районе продолжается ремонт моста через реку Саярыш на трассе Р-240 «Уфа – Оренбург». Работы на подъезд к М-12 стартовали в марте этого года. Что уже сделано и что осталось?

Даже проливной дождь не помеха для ремонта. Рабочие, облачившись во влагозащитную спецодежду, вооружились инструментами. Как говорят специалисты, современные технологии позволяют работать и в непогоду. Мосту через реку Саярыш почти полвека – в последний раз его ремонтировали около 20 лет назад. Покрытие, бетонные конструкции, гидроизоляция и водоотведение были в аварийном состоянии.

Работа идет круглосуточно. Большая ее часть уже завершена. Ежедневно по мосту проезжают свыше 8 тысяч авто. Завершить ремонт переправы планируют к августу. Одна половина уже готова, работа ведется на второй.

На участке организовано реверсивное движение по одной полосе моста со светофорным регулированием. Это стандартная практика во время ремонта дорог и переправ. Машины собираются и стоят буквально минуты две.

Совсем рядом находится село Чирша-Тартыш. Пробки здесь, как говорят автомобилисты, нечастое явление. При появлении заторов движение регулируют вручную. Проблема разрешается в течение получаса.

Ремонтируют также мосты через реки Куваш, Кармасан, начнут работу на переправе через реку Мишиде.