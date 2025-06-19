В Башкирии пьяная драка обернулась убийством

В Башкирии перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в убийстве случайного знакомого во время пьяной драки. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемый познакомился на улице с другим мужчиной, после чего они начали распивать спиртные напитки. В тот же вечер между ним и одним из новых знакомых возник конфликт. Фигурант совместно с другим мужчиной начали избивать и душить оппонента. К сожалению, потерпевший погиб на месте, а нападавшие скрылись.