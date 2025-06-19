В Башкирии сотрудники ГАИ проводят операцию «Должник»

На дорогах Башкирии начались масштабные профилактические мероприятия «Должник», направленные на выявление автомобилистов, не оплачивающих штрафы. Проверки пройдут с 19 по 22 июня. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

ГАИ Уфы напоминает, тем, кто не погасит свои задолженности в течение 60 дней, грозит штраф в размере двойной суммы задолженности, либо административный арест до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.