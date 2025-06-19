Врачи Башкирии провели коронарное стентирование пожилому мужчине

В Башкирии впервые провели стентирование. Это стало возможным благодаря новому оборудованию кардиоцентра.

Фото №1 - Врачи Башкирии провели коронарное стентирование пожилому мужчине

68-летний пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на нестабильное давление и колющие боли, которые отдавали в левое плечо. Врачи диагностировали у мужчины выраженный атеросклероз во всех сосудах.

Врачи приняли решение о проведении коронарного стентирования с использованием лазерной атэроктомии. Специальным эксимерным лазером они удалили холестериновые бляшки, которые сужают просвет артерии пациентов. На шестой день пациент был выписан из стационара, а после нескольких месяцев определенных ограничений он сможет вернуться к своей повседневной жизни.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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