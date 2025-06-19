Врачи Башкирии провели коронарное стентирование пожилому мужчине

Врачи приняли решение о проведении коронарного стентирования с использованием лазерной атэроктомии. Специальным эксимерным лазером они удалили холестериновые бляшки, которые сужают просвет артерии пациентов. На шестой день пациент был выписан из стационара, а после нескольких месяцев определенных ограничений он сможет вернуться к своей повседневной жизни.