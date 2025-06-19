Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

В Санкт-Петербурге продолжается работа XXVIII Петербургского международного экономического форума. Сегодня, 19 июня, представители Башкирии приняли участие в рабочих встречах и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА.
По государственному гражданскому заказу в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ГТЛК уже поставила министерству лесного хозяйства РБ 16 БАС модели «Геоскан 801» общей стоимостью 24 млн рублей. До конца 2025 года ведомству будет также передано еще 2 беспилотника этой модели.
В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить наиболее перспективные области применения беспилотников в регионе, способствовать совершенствованию нормативно-правовой и технической базы использования дронов, участвовать в разработке и реализации профильных образовательных программ.
Фото: bashinform.ru