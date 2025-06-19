Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

ГТЛК активно содействует становлению рынка БАС в России, как в части производства дронов в рамках гражданского госзаказа, так и оказания услуг с применением беспилотников на базе собственного оператора ООО «БАС». Мы готовы поделиться своей экспертизой и накопленным опытом для решения широкого спектра задач в Республике Башкортостан – от подготовки специалистов в этой области до автоматизации процессов вылета дронов на задания.

Евгений Дитрих, генеральный директор ГТЛК