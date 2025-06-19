Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

В Санкт-Петербурге продолжается работа XXVIII Петербургского международного экономического форума. Сегодня, 19 июня, представители Башкирии приняли участие в рабочих встречах и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА.

Фото №1 - Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

По государственному гражданскому заказу в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ГТЛК уже поставила министерству лесного хозяйства РБ 16 БАС модели «Геоскан 801» общей стоимостью 24 млн рублей. До конца 2025 года ведомству будет также передано еще 2 беспилотника этой модели.

Республика приобретает большое количество дронов гражданского назначения, в частности, для противопожарной службы и министерства лесного хозяйства. Это значимый шаг в укреплении нашей инфраструктуры. Не менее важно, что мы работаем с компанией и в части закупки пассажирского транспорта. Планируем и дальше приобретать современные автобусы в интересах наших жителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить наиболее перспективные области применения беспилотников в регионе, способствовать совершенствованию нормативно-правовой и технической базы использования дронов, участвовать в разработке и реализации профильных образовательных программ.

ГТЛК активно содействует становлению рынка БАС в России, как в части производства дронов в рамках гражданского госзаказа, так и оказания услуг с применением беспилотников на базе собственного оператора ООО «БАС». Мы готовы поделиться своей экспертизой и накопленным опытом для решения широкого спектра задач в Республике Башкортостан – от подготовки специалистов в этой области до автоматизации процессов вылета дронов на задания.

Евгений Дитрих, генеральный директор ГТЛК

Фото: bashinform.ru

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