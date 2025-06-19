Глава Башкирии на ПМЭФ-2025: «Очень насыщенная повестка»

Радий Хабиров прибыл на Петербургский международный экономический форум. Глава Башкортостана руководит делегацией из нашей республики в Северной столице. Планируется подписать более 30 соглашений на сумму почти в 100 миллиардов рублей.
Радий Хабиров проведет встречи с представителями крупнейших компаний, губернаторами регионов России и гостями из-за рубежа. Одним из ключевых событий станет презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны. По итогам прошлого года Башкортостан занял третье место.