Глава Башкирии на ПМЭФ-2025: «Очень насыщенная повестка»

У меня здесь прагматичная и конкретная цель – представить Башкортостан и её инвестиционный потенциал. Но и здесь, на этой площадке, очень удобно мы можем встречаться с вице-премьерами и инвесторами. Поэтому такая деловая и очень насыщенная повестка. Подчеркиваю: это возможность для обсуждения деловых моментов нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан