Жителя Башкирии обвиняют в краже денег со счетов пассажиров

Жителя Башкирии, а также его подельников из Ставрополья и Новосибирской области обвинили в мошенничестве. Транспортная полиция Алтая завершила расследование уголовного дела о краже денежных средств с использованием интернет-технологий.
Установлено, что злоумышленники совершили серию краж денег с банковских счетов пассажиров, пользовавшихся сервисами поиска попутчиков. При оформлении заявки потерпевшим приходило сообщение со ссылкой для предоплаты поездки, которая вела на страницу-дублер популярного сервиса. Введя данные своей банковской карты, жертвы мошенников предоставляли им реквизиты, необходимые для хищения денег.
Выявлено 25 эпизодов, сумма причиненного ущерба составила почти полмиллиона рублей. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.