Жителя Башкирии обвиняют в краже денег со счетов пассажиров

Жителя Башкирии, а также его подельников из Ставрополья и Новосибирской области обвинили в мошенничестве. Транспортная полиция Алтая завершила расследование уголовного дела о краже денежных средств с использованием интернет-технологий.

Установлено, что злоумышленники совершили серию краж денег с банковских счетов пассажиров, пользовавшихся сервисами поиска попутчиков. При оформлении заявки потерпевшим приходило сообщение со ссылкой для предоплаты поездки, которая вела на страницу-дублер популярного сервиса. Введя данные своей банковской карты, жертвы мошенников предоставляли им реквизиты, необходимые для хищения денег.