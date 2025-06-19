Башкирия подписала первые соглашения на ПМЭФ-2025

Сегодня Радий Хабиров на полях Петербургского экономического форума подписал соглашение с президентом компании «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко об инвестиционных намерениях. Предприятие планирует построить на территории Уфимского района современные складские комплексы с перспективой создания около двух тысяч рабочих мест.

У нас уже был сдан объект, по-моему, 95 тысяч – это арендатор «Озон». Мы договорились продолжить наше сотрудничество. Сейчас формируется земельный участок порядка 50 гектаров.

Алексей Прокопенко, президент ООО «Ромекс-Кубань»

Также Радий Хабиров провел рабочую встречу с генеральным директором акционерного общества «Мостострой-11» Николаем Руссу. Так, строительство Бельского моста в Стерлитамаке планируют завершить раньше срока. В августе намерены закончить возведение опор на объекте.

В дальнейшем закупаем металл и будем монтировать пролетное строение, есть желание построить объект раньше срока, но пока конкретные даты говорить не будем, но такое желание, потому что наша компания все объекты строит досрочно. В Башкирии мы не в первый раз, лет десять назад, если не ошибаюсь, мы строили развязку около аэропорта и дорогу М-12.

Николай Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11»
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ