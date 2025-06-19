Башкирия подписала первые соглашения на ПМЭФ-2025

Сегодня Радий Хабиров на полях Петербургского экономического форума подписал соглашение с президентом компании «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко об инвестиционных намерениях. Предприятие планирует построить на территории Уфимского района современные складские комплексы с перспективой создания около двух тысяч рабочих мест.
Также Радий Хабиров провел рабочую встречу с генеральным директором акционерного общества «Мостострой-11» Николаем Руссу. Так, строительство Бельского моста в Стерлитамаке планируют завершить раньше срока. В августе намерены закончить возведение опор на объекте.