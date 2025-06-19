Башкирия подписала первые соглашения на ПМЭФ-2025

В дальнейшем закупаем металл и будем монтировать пролетное строение, есть желание построить объект раньше срока, но пока конкретные даты говорить не будем, но такое желание, потому что наша компания все объекты строит досрочно. В Башкирии мы не в первый раз, лет десять назад, если не ошибаюсь, мы строили развязку около аэропорта и дорогу М-12.

Николай Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11»