Бойцы из Башкирии показали работу с БПЛА

В России создают войска беспилотных систем как отдельный вид вооружённых сил. Об этом на совещании по новой госпрограмме вооружений заявил Президент России Владимир Путин. Нашей съёмочной группе удалось побывать в расположении мобилизованных из Башкортостана в Донецкой Народной Республике и узнать, насколько эффективны квадрокоптеры в современных боевых действиях и как военнослужащие отрабатывают штурм окопов противника.

Убежать от дрона нереально. Коптер разгоняется с места до 120 километров в час буквально за несколько секунд. Единственный вариант остаться невредимым после неприятной встречи – увернуться и точным выстрелом нейтрализовать угрозу. Перебегают по одному. Достиг точки – прикрываешь товарища.

Главное – выносливость. А остальное – везение, скорость. От него убегать смысла нет. позывной «Карась»

Специалист подстраивает лопасти под себя. Главное – не задеть дополнительную батарейку. Работы сегодня много, летать придётся долго. Дроноводы в свою очередь делятся на эфпивишников и наблюдателей. Последние как раз разведывают территорию и наблюдают за тренировочным процессом с высоты птичьего полёта.

Эта работа очень ценится, без неё как без глаз. Как бы слепы. позывной «Гарик»

Используем, много функций у него. Доставка еды на позиции. Пауэрбанки, батарейки тоже скидываем сверху. Пацаны выходят по связи: нам нужна батарейка, воды не хватает. Всё с помощью этой «птицы» можно доставить на «передок». позывной «Гуф»

Отработка штурма позиций противника. Как правильно заходить в опорник и как грамотно нарезать и зачищать так называемые «углы» и «карманы». Тактические действия и передвижения в самом вражеском опорном пункте происходят максимально жёстко и агрессивно. Во время тренировок – боевые патроны.

В первую очередь мы отдаём основной упор на физическую подготовку. Физическая подготовка на первом месте, соответственно. После всяких физических трудностей уже начинаем работать по опорникам. позывной «Рубас»

В данный момент противник активно применяем FPV-дроны. Учимся поражать их, уклоняться, правильно маскироваться. Передвигаться по погоде, так скажем, когда «птичка» особо больно не видит. Всё равно каждый раз усовершенствуем свои занятия. Стараемся влиться в жизнь штурмовика. позывной «Нагим»

То же самое, что изучаем здесь, допустим, соблюдать дистанцию, не кучковаться, не собираться в одном месте, двигаться по одному, скрытно. При обнаружении дрона не выдавать себя, если в принципе он пролетает, лишний раз не выдавать свою позицию. позывной «Карим»

Штурм вражеского окопа – это сложная и опасная операция, требующая тщательной подготовки, координации и мужества. Успех зависит от множества факторов: разведки, тактики, подготовки личного состава и психологической устойчивости. Несмотря на развитие технологий, ближний бой остаётся неотъемлемой частью военных действий, и умение эффективно штурмовать окопы продолжает играть ключевую роль в достижении победы.

Каждая операция уникальна и требует индивидуального подхода. История и современный опыт показывают, что успех в бою достигается не только за счет техники и тактики, но и благодаря духу и решимости солдат.