Бойцы из Башкирии показали работу с БПЛА

В России создают войска беспилотных систем как отдельный вид вооружённых сил. Об этом на совещании по новой госпрограмме вооружений заявил Президент России Владимир Путин. Нашей съёмочной группе удалось побывать в расположении мобилизованных из Башкортостана в Донецкой Народной Республике и узнать, насколько эффективны квадрокоптеры в современных боевых действиях и как военнослужащие отрабатывают штурм окопов противника.
Убежать от дрона нереально. Коптер разгоняется с места до 120 километров в час буквально за несколько секунд. Единственный вариант остаться невредимым после неприятной встречи – увернуться и точным выстрелом нейтрализовать угрозу. Перебегают по одному. Достиг точки – прикрываешь товарища.
Специалист подстраивает лопасти под себя. Главное – не задеть дополнительную батарейку. Работы сегодня много, летать придётся долго. Дроноводы в свою очередь делятся на эфпивишников и наблюдателей. Последние как раз разведывают территорию и наблюдают за тренировочным процессом с высоты птичьего полёта.
Отработка штурма позиций противника. Как правильно заходить в опорник и как грамотно нарезать и зачищать так называемые «углы» и «карманы». Тактические действия и передвижения в самом вражеском опорном пункте происходят максимально жёстко и агрессивно. Во время тренировок – боевые патроны.
Штурм вражеского окопа – это сложная и опасная операция, требующая тщательной подготовки, координации и мужества. Успех зависит от множества факторов: разведки, тактики, подготовки личного состава и психологической устойчивости. Несмотря на развитие технологий, ближний бой остаётся неотъемлемой частью военных действий, и умение эффективно штурмовать окопы продолжает играть ключевую роль в достижении победы.
Каждая операция уникальна и требует индивидуального подхода. История и современный опыт показывают, что успех в бою достигается не только за счет техники и тактики, но и благодаря духу и решимости солдат.
В 428-м штурмовом мотострелковом полку служат ребята со всей России. И для того чтобы повысить себе настроение, они сделали вот такой дорожный знак – напоминание о том, что до дома совсем близко.