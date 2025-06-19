В Уфе москвич угрожал взорвать аэропорт

В Уфе 21-летний житель Москвы был арестован за угрозу взрыва уфимского аэропорта. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Инцидент произошел 15 июня. Пассажир, стоя рядом с терминалом №1, сообщил о наличии у него взрывного устройства, осознавая, что его слова могут вызвать панику и приостановить работу аэропорта.

В результате его задержали за ложное сообщение о теракте. На период следствия москвич останется в уфимском следственном изоляторе. Постановление суда ещё не вступило в законную силу. По данным ведомства, у обвиняемого есть возможность обжаловать решение.