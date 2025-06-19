В Уфе откроют российско-итальянский медицинский центр

Специалисты совместными усилиями будут работать в направлении высокотехнологичной урологии и хирургии. Соответствующее соглашение сегодня в рамках международного форума подписал ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов и заведующий отделением урологии и хирургии больницы в Италии Джорджио Баццини.

Центр будет открыт на базе клиники БГМУ. На своей площадке университет уже принимает докторов и профессоров из Африки, Нигерии, Египта. Они читают лекции студентам и обмениваются опытом с российскими коллегами. Деятельность центра будет сосредоточена на таких областях, как эндоурология, лапароскопическая хирургия и других отраслях высокотехнологичной медицины.

Фото №1 - В Уфе откроют российско-итальянский медицинский центр

Сотрудничество нашего университета с Миланским университетом также будет вкладом в большую мировую науку в области урологии, в области онкоурологических проблем онкоурологических пациентов, в области репродукции.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Надеюсь, что к концу года мы сделаем первые шаги для будущих проектов.

Джорджио Баццини, заведующий отделением урологии и хирургии Больницы Лариана
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