В Уфе проходит Форум профилактической медицины ПФО

В Уфе проходит Форум профилактической медицины Приволжского федерального округа. Мероприятие посвящено актуальным проблемам диагностики, лечения и профилактики инфекций. Башкирская столица была выбрана местом проведения не случайно. Республика показала способность противостоять серьезным вирусам в годы ковида и сейчас демонстрирует выстроенную эпидемиологическую систему. Врачи инфекционной больницы справляются со сложными клиническими случаями.
А в случае этого пациента это было особенно нужно. История, которая бывает на практике не у каждого инфекциониста. К счастью, 43-летний уфимец после поездки на Айгир заметил на теле впившегося клеща, которого после снятия медики отправили на анализ. Каково же было врачам потом читать результаты лабораторных исследований.
Первые симптомы — сильные головные боли и лихорадка. Каждое из заболеваний опасно само по себе. А тут тройной удар по организму. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, но с положительной динамикой.
Зафиксировано уже более 7 тыс. обращений по поводу укусов клещей. 2,5 тысячи из них — дети. Опасения вызывает и ситуация с корью. В республике продолжают регистрироваться завозные случаи. Один инфицированный может заразить до 18 людей. Вспышки заболеваний фиксируют во всём мире. Эпидемиологические особенности инфекций, диагностику и лечение обсудили в Уфе на форуме профилактической медицины ПФО. Одна из важных тем форума — профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, то есть внутрибольничные заболевания.
Сейчас время раннего постпандемийного периода, говорят эпидемиологи. Многие заболевания, которые в период изоляции и строгих ограничений находились в стагнации, активизировались, наблюдается их рост. Это в том числе корь, коклюш, менингококковая инфекция. Врачи обсудили современные эпидемиологические особенности. Есть то, что неподвластно человеку, и то, на что он всё же может повлиять. Вакцинация — один из инструментов, который поможет уберечь себя и близких.