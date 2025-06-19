В Уфе проходит Форум профилактической медицины ПФО

В Уфе проходит Форум профилактической медицины Приволжского федерального округа. Мероприятие посвящено актуальным проблемам диагностики, лечения и профилактики инфекций. Башкирская столица была выбрана местом проведения не случайно. Республика показала способность противостоять серьезным вирусам в годы ковида и сейчас демонстрирует выстроенную эпидемиологическую систему. Врачи инфекционной больницы справляются со сложными клиническими случаями.

А в случае этого пациента это было особенно нужно. История, которая бывает на практике не у каждого инфекциониста. К счастью, 43-летний уфимец после поездки на Айгир заметил на теле впившегося клеща, которого после снятия медики отправили на анализ. Каково же было врачам потом читать результаты лабораторных исследований.

Первые симптомы — сильные головные боли и лихорадка. Каждое из заболеваний опасно само по себе. А тут тройной удар по организму. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, но с положительной динамикой.

Зафиксировано уже более 7 тыс. обращений по поводу укусов клещей. 2,5 тысячи из них — дети. Опасения вызывает и ситуация с корью. В республике продолжают регистрироваться завозные случаи. Один инфицированный может заразить до 18 людей. Вспышки заболеваний фиксируют во всём мире. Эпидемиологические особенности инфекций, диагностику и лечение обсудили в Уфе на форуме профилактической медицины ПФО. Одна из важных тем форума — профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, то есть внутрибольничные заболевания.