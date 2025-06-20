В Уфе обсудили реализацию закона о патриотическом воспитании

В Уфе прошли парламентские слушания по реализации закона «О патриотическом воспитании в Республике Башкортостан», который вступил в силу в 2023 году по указу Президента России. Он вызвал значительное укрепление и развитие этой системы. Появляются новые направления и формы патриотического воспитания детей и подростков, расширяется круг общественных организаций.

В Башкортостане проводится множество мероприятий патриотической направленности. В школах и колледжах республики появились советники директоров, организована добровольческая деятельность, которая способствует формированию у обучающихся ценностей гражданственности. Поддерживаются инициативы по созданию волонтёрских штабов. В регионе на базе общеобразовательных организаций их создано более 1000. Закон стал концептуальной базой, фундаментом всей системы патриотического воспитания в республике, обеспечивающей должную координацию всех задействованных в этой работе ведомств и организаций.