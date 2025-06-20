В Уфе «BMW» влетело в столб: есть погибший

В Уфе сегодня утром, 20 июня, на улице Сельской Богородской произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем «BMW» не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. От сильного удара автомобиль загорелся.

Спасатели прибыли на место происшествия и помогли пострадавшим выбраться из поврежденного авто, после чего оказали им первую помощь. Их госпитализировали.

В результате аварии пострадали пять человек, один скончался. Причины произошедшего выясняют сотрудники ГАИ.