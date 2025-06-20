В Уфе от смерти в воде спасли 5 человек

Для обеспечения безопасности на воде горожан призывают купаться только на официальных пляжах. С 1 июня в Уфе были открыты места для отдыха и купания «Красивая поляна» у озера Красивое в Дёмском районе, озеро Кашкадан, «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплое, а также пляж «Солнечный» на реке Белой и пляж «Песчаный» на реке Уфа.