В Уфе 16-летний электровелосипедист пострадал в массовом ДТП

В Уфе произошла авария с участием трех легковых автомобилей, в результате которой пострадал 16-летний подросток на электровелосипеде. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне днем. Водитель за рулем «ВАЗ-2114», следуя по улице Бессонова в сторону улицы Николая Дмитриева, врезался в движущийся впереди «Рено Докер», после чего «Рено» столкнулся с «Киа Рио». В результате удара водитель «Киа» сбил подростка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на электровелосипеде.