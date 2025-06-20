Бойцы СВО получили технику для связи от волонтёров из Башкирии

Волонтёры из Бижбулякского района отправили в зону специальной военной операции дорогостоящее оборудование для связи между подразделениями. Бойцы получили помощь, технику собрали и уже используют. Наш военный корреспондент Рафик Ахметшин наблюдал за этим процессом.

Дрон-детектор пищит, не умолкая, предупреждая об опасности БПЛА противника. Связистам роты управления 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» поставлена задача установить ретранслятор и антенно-фидерное устройство ближе к линии боевого соприкосновения.

Пройдя по лесным тропам несколько километров, бойцы дошли до нужной точки. Выбрав подходящее дерево, позывной «Ерема» лезет установить антенну. Чтобы связь была четкой, необходимо повесить её повыше. Связистом «Ерема» стал уже на фронте. Высоты не боится, как и птичек противника. С земли его прикрывает боевой товарищ.

Между тем позывной «Метис» на земле устанавливает оборудование связи. Для автономной работы ретранслятора необходим инверторный генератор, источник бесперебойного питания и аккумулятор. Всем необходимым снабдили военнослужащих волонтеры группы «Все для фронта – Бижбуляк». Ранее они также помогли оборудовать передовой пункт управления 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» источниками бесперебойного питания, стабилизаторами напряжения и аккумуляторными батареями.