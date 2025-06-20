В Башкирии мужчина по пьянке угнал автомобиль знакомой

Накануне утром жительница Благовещенского района обратилась в полицию с заявлением об угоне её автомобиля «Хендай Солярис» после совместного распития алкоголя со знакомым. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Благодаря оперативным действиям инспекторов ДПС, 24-летнего угонщика задержали в Илишевском районе на федеральной трассе М-7 «Волга» на 1194 км. При задержании он оказал сопротивление, поэтому к правонарушителю применили спецсредства и физическую силу.

Выяснилось, что угонщик — житель Ивановской области, который направлялся домой без водительских прав. Ранее он дважды попадался за рулем в нетрезвом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.