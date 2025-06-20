В Уфе задержали мужчину за незаконное хранение оружия

В Уфе задержали мужчину, который нелегально собрал у себя дома коллекцию боевого оружия. Об этом сообщили в УФСБ Башкирии.
По данным ведомства, 47-летний местный житель приобрел в интернете два охолощенных и один сигнальный пистолет, а также гильзы от патронов. Он переделал оружие для боевого использования, а гильзы — для изготовления 9-мм патронов. Экспертиза подтвердила боеспособность изготовленного злоумышленником оружия.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На данный момент обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Фото: пресс-служба УФСБ России по РБ.