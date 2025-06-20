В Уфе на подростка напала бездомная собака

Администрацию Уфы обязали выплатить компенсацию за травмы 15-летнему местному жителю. Подростка покусала собака.
В январе прошлого года на парня напала уличная собака и укусила за правую ногу. Ребёнку был причинён вред.
Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, так как орган местного самоуправления не исполнил требования законодательства, обязывающие принимать меры по отлову животных без хозяев. Суд обязал администрацию Уфы компенсировать ущерб в размере 30 тысяч рублей.