В Уфе на подростка напала бездомная собака

Администрацию Уфы обязали выплатить компенсацию за травмы 15-летнему местному жителю. Подростка покусала собака.

Фото №1 - В Уфе на подростка напала бездомная собака

В январе прошлого года на парня напала уличная собака и укусила за правую ногу. Ребёнку был причинён вред.

Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, так как орган местного самоуправления не исполнил требования законодательства, обязывающие принимать меры по отлову животных без хозяев. Суд обязал администрацию Уфы компенсировать ущерб в размере 30 тысяч рублей.

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