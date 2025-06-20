В Уфе на подростка напала бездомная собака

Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, так как орган местного самоуправления не исполнил требования законодательства, обязывающие принимать меры по отлову животных без хозяев. Суд обязал администрацию Уфы компенсировать ущерб в размере 30 тысяч рублей.