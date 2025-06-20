Радий Хабиров о нацрейтинге инвестклимата: «Гордость за нашу республику»

Башкортостан занял третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно на площадке Петербургского экономического форума. Исследования в регионах проводили эксперты Агентства стратегических инициатив.
В опросах участвовали свыше 400 тысяч предпринимателей. Анализ проводился по самым разным вопросам: по условиям ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также по направлениям недвижимости, инженерных сетей и коммуникаций, защиты бизнеса, мер поддержки, экспорта, инфраструктуры, кадрового потенциала, уровня конкуренции.
Всего же на полях форума было проведено более 30 встреч. Сегодня на площадке в Северной столице Радий Хабиров обсудил вопросы развития отношений с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны говорили о сотрудничестве в промышленности и туризме.