Радий Хабиров о нацрейтинге инвестклимата: «Гордость за нашу республику»

Башкортостан занял третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно на площадке Петербургского экономического форума. Исследования в регионах проводили эксперты Агентства стратегических инициатив.

В опросах участвовали свыше 400 тысяч предпринимателей. Анализ проводился по самым разным вопросам: по условиям ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также по направлениям недвижимости, инженерных сетей и коммуникаций, защиты бизнеса, мер поддержки, экспорта, инфраструктуры, кадрового потенциала, уровня конкуренции.

Какие чувства? Я думаю, что это очень неплохо, это гордость за нашу республику. Конечно, огромные слова благодарности всем нашим инвесторам, предпринимателям, потому что очень сложный период развития нашей страны. Очень сложный период, на самом деле. Тем не менее люди идут, вкладывают деньги. Наша задача – двигаться дальше, и, что важно, для нас ведь не сам рейтинг даже важен. Рейтинг – это хорошо, он отразил состояние, нам важен результат.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего же на полях форума было проведено более 30 встреч. Сегодня на площадке в Северной столице Радий Хабиров обсудил вопросы развития отношений с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны говорили о сотрудничестве в промышленности и туризме.

Впереди у нас ещё ряд встреч предполагается, поэтому мне сложно сейчас назвать сумму, на которую мы заключили соглашение, но, как правило, это всегда несколько десятков миллиардов рублей. Мы встречались с министром экономического развития и с руководителем гражданской авиации, там целый ряд сложных вопросов мы обсудили. Поэтому я достаточно удовлетворён. Мне кажется, уже эта страничка будет перевёрнута. Будем ждать, вернее, не ждать, а двигаться к новым решениям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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