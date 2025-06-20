Радий Хабиров о нацрейтинге инвестклимата: «Гордость за нашу республику»

Какие чувства? Я думаю, что это очень неплохо, это гордость за нашу республику. Конечно, огромные слова благодарности всем нашим инвесторам, предпринимателям, потому что очень сложный период развития нашей страны. Очень сложный период, на самом деле. Тем не менее люди идут, вкладывают деньги. Наша задача – двигаться дальше, и, что важно, для нас ведь не сам рейтинг даже важен. Рейтинг – это хорошо, он отразил состояние, нам важен результат.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан