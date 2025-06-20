В Уфе бойцам СВО и их родным ответили на вопросы по медобеспечению

«Единая Россия» провела день приема участников специальной военной операции и их семей по вопросам медицинского обеспечения. В основном граждане интересовались прохождением медкомиссий, реабилитацией и диспансеризацией, волновал вопрос доступности лекарств, а также единовременные выплаты и пенсии.