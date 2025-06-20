В Уфе запустили образовательный проект для школьников «Умка»

Как создать растение-клон в пробирке, приручить змею или нарисовать пейзаж? На биологических каникулах школьникам скучать не приходится. В Уфе запустили дополнительную образовательную программу «Умка», которая является своего рода клубом юных любителей естественных наук. Каждый день ребят разнообразен.

Здесь не боятся, а увлекаются – это одно из главных правил уникального проекта, запущенного под эгидой Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий. Ученики 3-9 классов в течение пяти дней ходят в университет – с утра и до вечера они изучают естественные науки с учеными, преподавателями вуза. Программа «Умки» направлена на развитие научного мышления, интереса к современным технологиям и физической активности.

В рамках проекта проводятся научные встречи в кампусе Евразийского НОЦ и студии «Муха». Школьники участвуют в викторинах, пробуют освоить киберспорт и живопись. Также ребята посещают музеи и лаборатории уфимского университета. Там они могут познакомиться с чудесами генетики и загадками человеческого организма. Сегодня же на их глазах происходило настоящее чудо – клонирование растений.

Ученые Института природы и человека УУНиТ смогли зажечь интерес к науке о живых существах и окружающей среде. Занятия стали не только образовательным мероприятием, но и дали школьникам возможность расширить свой кругозор.