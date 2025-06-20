В Уфе Молодёжный театр представил премьеру спектакля «Акбузат»

Сюжет построен на продолжении эпической поэмы «Урал-батыр». В постановке рассказывается об истории Хаубана, правнука Урал-батыра, и волшебного небесного коня Акбузата.

По словам режиссёра-постановщика, оригинальная история эпоса была пересмотрена, и к ней добавились новые современные детали. Премьера «Акбузата» стала ярким завершением театрального сезона.