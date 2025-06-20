Спортсменка из Башкирии завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике

Башкирская тяжелоатлетка Валерия Древновская стала девятикратной победительницей первенства России. Молодежный старт проходит в Южно-Сахалинске. Турнир собрал около 300 спортсменов от 15 до 23 лет из 53 регионов страны.

Во второй соревновательный день Валерия показала лучший результат в весовой категории до 64 кг. В сумме двоеборья она подняла 195 кг. Тем самым башкирская спортсменка вновь стала обладательницей золотой награды, обогнав соперниц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Калининградской области.