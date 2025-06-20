Башкирия попала в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата

Башкортостан занял третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно на площадке Петербургского экономического форума. Исследования в регионах проводили эксперты агентства стратегических инициатив. Делегация под руководством Радия Хабирова также продолжает свою работу в северной столице.

Как и в прошлом году, Башкортостан вновь закрепил пальму первенства в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Республика поделила третье место с Московской областью. Эксперты Агентства стратегических инициатив анализировали условия ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также направления: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспорт, инфраструктура, кадровый потенциал и уровень конкуренции.

Какие чувства? Я думаю, что это очень неплохо, это гордость за нашу республику. Конечно, огромные слова благодарности нашим всем инвесторам, предпринимателям, потому что очень сложный период развития нашей страны. Очень сложный период, на самом деле. Тем не менее люди идут, вкладывают деньги. Наша задача — двигаться дальше, и, что важно, для нас ведь не сам рейтинг даже важен. Рейтинг — это хорошо, он отразил состояние, нам важен результат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Песню «Хомай» было слышно чуть ли не на всём форуме. Гости стекались, чтобы послушать живую версию хита группы Ay Yola. Продвижение национальной культуры — двигатель креативной экономики, считают эксперты.

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко высоко оценил потенциал республики. Он уверен, будущий кампус и подготовленные там специалисты обеспечат экономический рост не только региона, но и всей страны.

В течение дня Радий Хабиров провел ряд встреч. Глава Башкортостана заключил соглашение о сотрудничестве с председателем Сбербанка России Германом Грефом по применению элементов искусственного интеллекта в госуправлении. Руководитель региона обсудил вопросы сотрудничества с главой республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны намерены расширять взаимодействие. К слову, между Уфой и Горно-Алтайском налажено авиасообщение. Предприятия партнера входят в промышленный кластер ПФО.

И вот только что мы проговорили с Главой Республики Алтай — мы являемся шефом Республики Алтай в плане развития промышленности. Ну и вы знаете, что мы очень намерены с ними сотрудничать в плане туризма прежде всего. Особое внимание на международном форуме уделили и развитию транспортной инфраструктуры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На ПМЭФ также показали вид из кабины высокоскоростного поезда из Петербурга в Москву, разгоняющегося до 400 километров в час. Пока только виртуально. К слову, магистраль уже строится. Поезд разработан в «Сколково». Ожидается, что такой важный проект реализуют в 2028 году, а его опыт распространится в других регионах страны.

Посвятили разговор и теме развития воздушного транспорта. Радий Хабиров и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудили планы реконструкции инфраструктуры аэропорта «Уфа», которая стартует с 2028 года.