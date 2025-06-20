Башкирия попала в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата

Башкортостан занял третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно на площадке Петербургского экономического форума. Исследования в регионах проводили эксперты агентства стратегических инициатив. Делегация под руководством Радия Хабирова также продолжает свою работу в северной столице.
Как и в прошлом году, Башкортостан вновь закрепил пальму первенства в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Республика поделила третье место с Московской областью. Эксперты Агентства стратегических инициатив анализировали условия ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также направления: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспорт, инфраструктура, кадровый потенциал и уровень конкуренции.
Песню «Хомай» было слышно чуть ли не на всём форуме. Гости стекались, чтобы послушать живую версию хита группы Ay Yola. Продвижение национальной культуры — двигатель креативной экономики, считают эксперты.
Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко высоко оценил потенциал республики. Он уверен, будущий кампус и подготовленные там специалисты обеспечат экономический рост не только региона, но и всей страны.
В течение дня Радий Хабиров провел ряд встреч. Глава Башкортостана заключил соглашение о сотрудничестве с председателем Сбербанка России Германом Грефом по применению элементов искусственного интеллекта в госуправлении. Руководитель региона обсудил вопросы сотрудничества с главой республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны намерены расширять взаимодействие. К слову, между Уфой и Горно-Алтайском налажено авиасообщение. Предприятия партнера входят в промышленный кластер ПФО.
На ПМЭФ также показали вид из кабины высокоскоростного поезда из Петербурга в Москву, разгоняющегося до 400 километров в час. Пока только виртуально. К слову, магистраль уже строится. Поезд разработан в «Сколково». Ожидается, что такой важный проект реализуют в 2028 году, а его опыт распространится в других регионах страны.
Посвятили разговор и теме развития воздушного транспорта. Радий Хабиров и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудили планы реконструкции инфраструктуры аэропорта «Уфа», которая стартует с 2028 года.
По итогам форума представители делегации Башкортостана заключили более тридцати соглашений. Суммы исчисляются десятками миллиардов рублей. Впереди еще ряд встреч, которых даже нет в протоколах. Цель — это не только приток инвестиций, но и построение новой модели экономики, основанной на передовом научно-технологическом развитии.