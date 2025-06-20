Эксперт прокомментировал лидерство Башкирии в рейтинге инвестиционного климата

Такие постоянство и структура экономики, которые дают гарантии надёжного развития, называются устойчивыми. Поэтому это не только экономика, рейтинг оценивает очень много показателей, это, собственно, и жизнь для людей, какой уровень жизни, это и социальная ответственность бизнеса, это и забота об экологии. Рейтинг — это универсальный показатель работы региона.

Борис Титов, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями