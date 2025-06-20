Эксперт прокомментировал лидерство Башкирии в рейтинге инвестиционного климата

Башкортостан сохранил третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей. Опрошенные на полях Петербургского международного экономического форума эксперты говорят, что такой стабильный и высокий результат — это заслуга региональной управленческой команды Радия Хабирова и ее взаимодействие с бизнес-сообществом. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов подчеркнул, что Башкортостан демонстрирует постоянное устойчивое развитие.
Республика Башкортостан смогла сохранить третье место рейтинга за счет постоянной работы над улучшением показателей, по которым оценивается инвестиционный климат в регионах, также отметил в разговоре с РБК Уфа президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.