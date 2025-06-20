Эксперт прокомментировал лидерство Башкирии в рейтинге инвестиционного климата

Башкортостан сохранил третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей. Опрошенные на полях Петербургского международного экономического форума эксперты говорят, что такой стабильный и высокий результат — это заслуга региональной управленческой команды Радия Хабирова и ее взаимодействие с бизнес-сообществом. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов подчеркнул, что Башкортостан демонстрирует постоянное устойчивое развитие.

Такие постоянство и структура экономики, которые дают гарантии надёжного развития, называются устойчивыми. Поэтому это не только экономика, рейтинг оценивает очень много показателей, это, собственно, и жизнь для людей, какой уровень жизни, это и социальная ответственность бизнеса, это и забота об экологии. Рейтинг — это универсальный показатель работы региона.

Борис Титов, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями

Республика Башкортостан смогла сохранить третье место рейтинга за счет постоянной работы над улучшением показателей, по которым оценивается инвестиционный климат в регионах, также отметил в разговоре с РБК Уфа президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Я думаю, что за счет того, что команда постоянно уделяла внимание всем показателям, то, что постоянно двигались, помогло сохранить третье место. Поднимались по всем показателям, это работа команды, работа бизнеса.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
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