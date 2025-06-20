В Уфе пациенту удалили мочевой пузырь и сделали новый орган

В Уфе пациенту удалили мочевой пузырь, пораженный раком, и сделали новый орган. Уникальная операция прошла в клинике БГМУ. Весь процесс транслировался для профессиональных сообществ России и других стран и стал частью Международного форума «Неделя онкоурологии». Кроме того, свой мастер-класс дали и хирурги из Италии.
Ювелирные и аккуратные движения. Тонкую работу помогает выполнять робот. На операционном столе 63-летний мужчина. Ранее он поборол рак предстательной железы. Однако через некоторое время онкозаболевание атаковало мочевой пузырь. Поражения серьезные, поэтому пришлось удалить орган. Взамен ему формируют новый из части кишки. Малоинвазивная операция выполнена через четыре прокола.
За хирургическим вмешательством наблюдали специалисты со всей России и стран зарубежья. В Уфе в эти дни проходит международный форум «Неделя онкоурологии». Он объединил ведущих генетиков, онкологов, хирургов и разработчиков из России, Европы, Азии и Африки. К слову, операцию в стенах клиники БГМУ провели и хирурги из Италии. Они спасли почку пациентке, аккуратно срезав опухоль.
В ходе международного форума впервые в России в программе живой хирургии операции провели специалисты-женщины. Они делились опытом и провели операции по простатэктомии и резекции почки, тем самым подарив пациентам возможность жить дальше полноценной жизнью.
Главной темой форума стали вопросы фундаментальных и прикладных исследований в области онкоурологии, обсуждение лучших российских и зарубежных практик. Участвовали как действующие специалисты, так и студенты. Площадка не только БГМУ, но и межвузовский студенческий кампус.
К слову, уже скоро начнет работу российско-итальянский центр, соглашение о создании которого было подписано в ходе форума. Обмен студентами и аспирантами, взаимные мастер-классы, передача опыта — всё это станет еще одной точкой развития. Которая превращает Уфу в центр медицины с мировым статусом.