В Уфе пациенту удалили мочевой пузырь и сделали новый орган

В Уфе пациенту удалили мочевой пузырь, пораженный раком, и сделали новый орган. Уникальная операция прошла в клинике БГМУ. Весь процесс транслировался для профессиональных сообществ России и других стран и стал частью Международного форума «Неделя онкоурологии». Кроме того, свой мастер-класс дали и хирурги из Италии.

Ювелирные и аккуратные движения. Тонкую работу помогает выполнять робот. На операционном столе 63-летний мужчина. Ранее он поборол рак предстательной железы. Однако через некоторое время онкозаболевание атаковало мочевой пузырь. Поражения серьезные, поэтому пришлось удалить орган. Взамен ему формируют новый из части кишки. Малоинвазивная операция выполнена через четыре прокола.

За хирургическим вмешательством наблюдали специалисты со всей России и стран зарубежья. В Уфе в эти дни проходит международный форум «Неделя онкоурологии». Он объединил ведущих генетиков, онкологов, хирургов и разработчиков из России, Европы, Азии и Африки. К слову, операцию в стенах клиники БГМУ провели и хирурги из Италии. Они спасли почку пациентке, аккуратно срезав опухоль.

Сегодняшняя операция — первый шаг сотрудничества между Уфой и Комо в части урологии. Мы будем взращивать молодых урологов, выводить научные исследования на новый уровень. В Башкортостане, как и в западной Европе, урология находится на очень высоком уровне. Мы встретили здесь отличных врачей-анестезиологов, увидели операционные с отличной технической оснащенностью. Джорджио Боццини, заведующий отделением урологии и хирургии Больницы Лариана

Оборудование в операционной похоже на то, что мы используем в нашей больнице в Италии. Всё это облегчило процесс. На самом деле, я впервые посетил Россию. Я должен сказать, что встретил здесь очень много доброты. И, если быть честным, я чувствую себя здесь как дома. Давиде Перри, врач-уролог больницы Святой Анны

В ходе международного форума впервые в России в программе живой хирургии операции провели специалисты-женщины. Они делились опытом и провели операции по простатэктомии и резекции почки, тем самым подарив пациентам возможность жить дальше полноценной жизнью.

Главной темой форума стали вопросы фундаментальных и прикладных исследований в области онкоурологии, обсуждение лучших российских и зарубежных практик. Участвовали как действующие специалисты, так и студенты. Площадка не только БГМУ, но и межвузовский студенческий кампус.