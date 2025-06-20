В Башкортостане определили лучший кумыс

Конкурс, организованный на базе аграрного университета, направлен на поддержку местных производителей и популяризацию напитка. В прошлом году жители Приволжского федерального округа употребили порядка 500 тысяч литров кумыса. Башкортостан стал лидером среди регионов-производителей кисломолочного продукта.

29 видов кумыса на пробу. Конкурс объединил более 20 кумысоделов из 10 районов республики. Не случайно для проведения соревнований выбрана площадка аграрного университета. Там имеется лаборатория и соответствующие условия для определения качественного кумыса.

Члены жюри дегустировали традиционный напиток, оценивали его вкус, цвет и запах. Сами участники не присутствовали на соревнованиях, был только их продукт. В этом году победителя выявляли в трёх номинациях: натуральный башкирский кумыс, из кобыльего молока с добавками и кумысный напиток.

Кроме того, одним из критериев было соответствие кумыса требованиям ГОСТа или нормативному документу, по которому изготовитель производит напиток. Даже если кумыс разливается в пластиковую тару, он должен соответствовать единым требованиям.

В прошлом году в конкурсе участвовали 27 образцов кумыса, в текущем их количество выросло до 29. Соревнование становится популярнее, говорят организаторы.