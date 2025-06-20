Башкирия принимает два турнира по дзюдо

В эти дни столица республики принимает сразу два турнира по дзюдо. Сегодня стартовали всероссийские соревнования, где участвуют около 150 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны. Вообще, Уфа из года в год принимает крупнейшие старты по дзюдо. А потому в этот раз федерации нашей республики доверили проведение столь масштабных соревнований. Сегодня и завтра дзюдоисты выступают в личных встречах. Спортсмены, занявшие первые места в своих весовых категориях, выступят на чемпионате страны.