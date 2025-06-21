Врачи Башкирии удалили у пациентки крупную кисту яичника

Врачи Аскинской больницы провели экстренную операцию 38-летней пациентке с крупной кистой яичника. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение женщина пришла с жалобами на сильные боли. Ранее у неё диагностировали кисту левого яичника. Проведение плановой операции было решено ускорить из-за опасности разрыва кисты и воспаления.
К счастью, хирурги благополучно удалили образование. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.
Фото: министерство здравоохранения РБ.