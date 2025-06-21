Глава Башкирии на ПМЭФ дал интервью «Новым известиям»

Глава Башкортостана Радий Хабиров на площадке Петербургского международного экономического форума дал интервью главному редактору «Новых известий» Андрею Краснобаеву. Руководитель региона рассказал о работе делегации республики на площадке ПМЭФ и развитии экономики региона.
Радий Хабиров отметил, что главная цель участия Башкортостана в форуме – это, конечно, презентация республики. А вторая – привлечение инвестиций. В этом плане ПМЭФ – уникальная площадка. Глава республики также рассказал о заключенных соглашениях и о новых производствах, которые откроются в Башкортостане по итогам форума.