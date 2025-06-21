Молодёжная среда и креативные индустрии: чем удивлял ПМЭФ в заключительный день

Сегодня в Северной столице завершает свою работу Петербургский международный экономический форум. Заключительный день был посвящён перспективам молодёжи, а также креативным индустриям. Основными гостями площадок стали школьники и студенты.
Площадка международного форума богатая и насыщенная. К примеру, любой желающий может себя попробовать в роли водителя экскаватора или грузовой машины. У меня, к примеру, №11. Сейчас я поеду на базу, чтобы экскаватор загрузил песок.
Заключительный день ПМЭФ не менее насыщенный, чем первые три. Где-то проходят мастер-классы по боксу и хоккею, а где-то, как на стенде Смоленской области, можно сделать селфи с виртуальным Юрием Гагариным.
Перспективы применения искусственного интеллекта, устройства по защите объектов от БПЛА, система катапультирования боевого истребителя и многое другое. Представители крупнейших холдингов как могли ярко заявляли о себе, чтобы привлечь новых партнеров, найти новых поставщиков и инвесторов, нередко прибегая к креативу.
На этом стенде два робота воспроизводят шахматную игру Анатолия Карпова и Веселина Топалова. К слову, аппараты произведены в Челябинской области, состоят полностью из российских комплектующих и способны поднимать любые предметы весом до 60 килограммов.
Многолюдно и у площадки Башкортостана. Шестиметровая фигура медведя, мини-версии Дворца борьбы и небоскребов кампуса, а также игры киберфизической платформы «Берлога» привлекают и уроженцев республики, живущих давно далеко за её пределами.
А еще наглядно познакомиться с культурой народов России и зарубежья. Продвигают свой бренд и представители столичной мануфактуры, которые выпускают игрушки.
На форуме есть и библиотека общества «Знание» – совместного проекта с российским военно-историческим обществом. Любой желающий может выбрать книги лишь после прохождения теста о знании истории возникновения и проведения Петербургского международного форума. На стенде художественные произведения русских классиков.
Поэтому четвертый день посвятили исключительно молодёжной среде – будущему школьников и студентов. Они слушали лекции известных руководителей маркет-плейсов и открывали для себя по-новому искусственный интеллект.
Новым драйвером стали креативные индустрии. Президент России поручил регионам и федеральному правительству активнее развивать всё, что связано с наукой, культурой, искусством и творчеством. Чтобы все жители страны могли не только увеличивать свои доходы и строить карьеру, но и получать новые компетенции, в том числе зрелом возрасте.