Молодёжная среда и креативные индустрии: чем удивлял ПМЭФ в заключительный день

Сегодня в Северной столице завершает свою работу Петербургский международный экономический форум. Заключительный день был посвящён перспективам молодёжи, а также креативным индустриям. Основными гостями площадок стали школьники и студенты.

Площадка международного форума богатая и насыщенная. К примеру, любой желающий может себя попробовать в роли водителя экскаватора или грузовой машины. У меня, к примеру, №11. Сейчас я поеду на базу, чтобы экскаватор загрузил песок.

Заключительный день ПМЭФ не менее насыщенный, чем первые три. Где-то проходят мастер-классы по боксу и хоккею, а где-то, как на стенде Смоленской области, можно сделать селфи с виртуальным Юрием Гагариным.

Перспективы применения искусственного интеллекта, устройства по защите объектов от БПЛА, система катапультирования боевого истребителя и многое другое. Представители крупнейших холдингов как могли ярко заявляли о себе, чтобы привлечь новых партнеров, найти новых поставщиков и инвесторов, нередко прибегая к креативу.

На этом стенде два робота воспроизводят шахматную игру Анатолия Карпова и Веселина Топалова. К слову, аппараты произведены в Челябинской области, состоят полностью из российских комплектующих и способны поднимать любые предметы весом до 60 килограммов.

Многолюдно и у площадки Башкортостана. Шестиметровая фигура медведя, мини-версии Дворца борьбы и небоскребов кампуса, а также игры киберфизической платформы «Берлога» привлекают и уроженцев республики, живущих давно далеко за её пределами.

Когда увидела стенд, моё сердечко забилось, потому что это моя родина, я родилась в Уфе. Прям воспоминания: пчёлки, мёд, медведи, горы наши. Очень интересные спикеры выступали, достаточно много было подписано соглашений, в целом очень красивая выставка, можно посмотреть на нашу страну. Наталья Думчева

А еще наглядно познакомиться с культурой народов России и зарубежья. Продвигают свой бренд и представители столичной мануфактуры, которые выпускают игрушки.

Вот эти красивые игрушки – практически произведения искусства, они произведены из ваты. Игрушка из ваты легкая и невесомая, и она долговечная – может жить около ста лет. Лучшие художники, лучшие кукольники России выезжают на территории и смотрят различные культурные коды. Светлана Моднова, директор компании /г. Москва/

На форуме есть и библиотека общества «Знание» – совместного проекта с российским военно-историческим обществом. Любой желающий может выбрать книги лишь после прохождения теста о знании истории возникновения и проведения Петербургского международного форума. На стенде художественные произведения русских классиков.

У меня Шолохов – нужно перечитать уже в осознанном возрасте – и Солженицын. Чтобы не искажать то, что происходит сейчас, мы должны вспомнить то, что было, наложить то, что происходит сейчас, и получить по результатам абсолютно нового гражданина, молодого человека с патриотическим настроем и гармоничной личностью. Татьяна Пушкарёва, руководитель школы творческого и личностного развития «Трамплин» /Московская область/

Поэтому четвертый день посвятили исключительно молодёжной среде – будущему школьников и студентов. Они слушали лекции известных руководителей маркет-плейсов и открывали для себя по-новому искусственный интеллект.

Сейчас очень сильное развитие искусственного интеллекта, за этим действительно стоит будущее. Использовать искусственный интеллект не только для того, чтобы списывать и делать задания, а в целом для развития нашей экономики. Регина Вьюн