В Башкирии завод минеральных удобрений презентовал крупный инвестпроект

Миллиард на развитие. На еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров, компания из Башкортостана презентовала крупный инвестпроект. В этом году предприятие отмечает 50-летие начала деятельности и активно занимается модернизацией производства. Химический завод является градообразующим предприятием и активно участвует в развитии Мелеузовского района. На сегодня это крупнейший производитель минеральных удобрений в республике, который полностью покрывает потребности аграриев региона. Так, в 2024 году предприятие реализовало 325 тысяч тонн продукции, объём выручки составил более 6,5 млрд рублей. Новые инвестиции помогут удвоить результат.

Быстро, четко и слаженно. По-другому на производстве и нельзя, ведь от этого зависит качество продукта. Впервые проходную предприятия Вера Васильевна перешагнула почти 30 лет назад. Сначала работала в лаборатории, а с 2001 села за пульт по производству аммиачной селитры. Тогда он был ещё полностью на ручном управлении. Уже сейчас часть задач можно выполнить дистанционно.

На предприятии последние 5 лет активно идет модернизация. Обновляются дороги, эстакады, бытовые помещения, старое ручное оборудование заменяют новым, автоматизированным. В 2024 году в развитие вложили порядка 800 млн рублей. В 2025 показатель планируют довести до 1 млрд.

Это современная автоматическая система управления с технологическим процессом. Сюда выводятся все параметры и контролируются с компьютера. А здесь старые приборы ручного управления, в последний раз они работали в 2008 году. Здесь также запланирована модернизация, чтобы запустить ещё один агрегат и повысить мощности производства азотной кислоты.

Основной химический процесс проходит в агрегатах, в которых под высокими температурами из аммиака получают азотную кислоту. А уже из нее после обработки то самое удобрение – аммиачную селитру. Она применяется как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В год производят более 300 тыс. тонн продукта. Для увеличения оборота запускают еще один агрегат, который позволит увеличить производственные мощности на 50 процентов. Запустить комплекс планируют до конца 2026 года.

Он физически как бы существует, но он не работоспособен. Он был установлен в 2008 году. И запуск фактически существующего агрегата, но обновленного, конечно, требует больших инвестиций, больших закупок оборудования, большого оборудования, крупнотоннажного оборудования. Помимо этого, мы на этом агрегате внедряем АСУТП, то есть автоматическую систему управления технологическим процессом, чего у нас до сих пор не было и нет на заводе, это будет такая первая ласточка. В дальнейшем мы планируем масштабировать это. Роман Дьяк, генеральный директор АО «Мелеузовские минеральные удобрения»

За качеством всей продукции следят в лаборатории. Она, кстати, тоже прошла полное обновление, и сейчас все необходимые параметры проверяются на современном оборудовании.

Сегодня предприятие полностью покрывает потребности республики, а также реализует удобрение в российские регионы и страны ближнего зарубежья. Компания также активно участвует в социальных проектах. При поддержке предприятия в Мелеузе создали ряд арт-объектов и активно занимаются улучшением городского пространства.

ММУ, химзавод является градообразующим предприятием города Мелеуз. За последние годы он вложил порядка 30 млн. Это благоустройство парка Славы, подарил нам три мурала, по ул. Бурангулова, также подарил нам памятник «Башкирия». Алексей Гурьев, первый заместитель главы администрации Мелеузовского района