Советник Главы Башкирии Алик Камалетдинов отмечает день рождения в зоне СВО

Юбилей на передовой. Советнику Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алику Камалетдинову сегодня исполнилось 50 лет. Свой день рождения офицер в очередной раз отмечает в зоне проведения специальной военной операции.

В задачи Алика Финзировича входит решение проблем, с которыми сталкиваются наши добровольцы и мобилизованные, помощь и поддержку он оказывает также родственникам военных. По своей должности советник мог бы работать из тыловых районов. Но возложенные на него Главой Башкортостана обязанности он выполняет бок о бок с нашими бойцами, живя с ними в соседних блиндажах. Одним из первых юбиляра поздравил Радий Хабиров.

Алик Финзирович, дорогой, поздравляю! Спасибо, так неожиданно получилось: на ваши плечи выпала очень серьёзная задача – представлять руководство республики во взаимоотношениях и в работе с нашими воинами. Это очень опасная, очень тяжёлая работа. Вы уже третий год на передовой. Поэтому к вам с огромным уважением, благодарностью. Прошу вас эту работу продолжать, она очень нужна. И вы очень деятельны и настоящий офицер.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поздравления поступали со всех уголков республики, от сослуживцев и друзей, от тех, кому он помог в трудную минуту. Сам Алик Камалетдинов – человек с непростой судьбой. За его плечами годы службы в горячих точках. Он знает войну не понаслышке и понимает, как важна поддержка для тех, кто находится на передовой.

Наши подразделения продвигаются вперёд, выполняют боевые задачи. Настроение боевое. Ребята не унывают. Естественно, всё мы ждём победы, чтобы вернуться домой живыми, здоровыми, невредимыми, с победой.

позывной «Советник»
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