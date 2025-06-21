Советник Главы Башкирии Алик Камалетдинов отмечает день рождения в зоне СВО

Алик Финзирович, дорогой, поздравляю! Спасибо, так неожиданно получилось: на ваши плечи выпала очень серьёзная задача – представлять руководство республики во взаимоотношениях и в работе с нашими воинами. Это очень опасная, очень тяжёлая работа. Вы уже третий год на передовой. Поэтому к вам с огромным уважением, благодарностью. Прошу вас эту работу продолжать, она очень нужна. И вы очень деятельны и настоящий офицер.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан