Советник Главы Башкирии Алик Камалетдинов отмечает день рождения в зоне СВО

Юбилей на передовой. Советнику Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алику Камалетдинову сегодня исполнилось 50 лет. Свой день рождения офицер в очередной раз отмечает в зоне проведения специальной военной операции.
В задачи Алика Финзировича входит решение проблем, с которыми сталкиваются наши добровольцы и мобилизованные, помощь и поддержку он оказывает также родственникам военных. По своей должности советник мог бы работать из тыловых районов. Но возложенные на него Главой Башкортостана обязанности он выполняет бок о бок с нашими бойцами, живя с ними в соседних блиндажах. Одним из первых юбиляра поздравил Радий Хабиров.
Поздравления поступали со всех уголков республики, от сослуживцев и друзей, от тех, кому он помог в трудную минуту. Сам Алик Камалетдинов – человек с непростой судьбой. За его плечами годы службы в горячих точках. Он знает войну не понаслышке и понимает, как важна поддержка для тех, кто находится на передовой.