Башкирия совершенствует применение беспилотников на СВО

БПЛА становятся все более значимыми участниками военных действий. Президент России Владимир Путин отметил постоянный рост эффективности беспилотников. По его словам, их используют для радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, разведки, работ по минированию и разминированию. Из года в год и наша республика совершенствует применение БПЛА на СВО. В каких направлениях развивается отечественная беспилотная авиация – в нашем репортаже.

В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Владимир Путин

Как заявил Президент страны, «наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения БПЛА. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, живую силу. Сейчас на их счету до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники». Разведка, поиск, корректировка – задач у операторов БПЛА много.

С начала СВО их вообще практически не было. У нас в подразделении только «Айгир» занимался, и то одна птица была. Сейчас у нас порядка шести расчётов, которые занимаются и сбросами, и корректировкой, и наблюдением. То есть значительно продвинулись вперёд по работе. Именно сфера БПЛА в СВО очень сильно развивается. позывной «Анку»

Дальность и высота полёта не разглашаются, но уже ясно, что рука пилота БПЛА дотянется до любого вражеского укрытия. Аппараты используются как на линии боевого соприкосновения, так и в ближнем тылу. Наша беспилотная дружина «кошмарит» вэсэушников и днём и ночью.

В целом жаловаться не на что. Обеспечение у нас в армии очень хорошее, и всегда поддерживают. Республика тоже хорошо поддерживает. У нас есть определённые люди, которые отправляют из Уфы FPV-дроны. На сегодняшний день будет поставка оптоволокна, что очень радует. позывной «Варяг»

«Айгир» работает и на аппаратах самолётного типа, позволяющих залетать вглубь обороны противника. Есть также расчёты оптоволокна, мависты, ночники. Нагрузки запредельные. Важна каждая деталь.

Подразделение «Айгир» 31-го мотострелкового полка использует в основном два вида дронов. Это либо разведывательно-ударный, несет он на себе 700-800 граммов груза, здесь представлены два вога и одна граната. Либо это дрон-камикадзе, несёт он на себе уже порядка трёх килограммов. Используют его либо для доставки провизии для бойцов, которые находятся на передовой, либо для удара по технике и живой силе – уже в один конец.

Теперь над вражескими позициями круглосуточно висят коптеры-разведчики. Они сменяют друг друга, как рабочие пчелы, и в любой момент могут превратиться в смертоносный рой. Окопы, которые раньше могли защитить от пуль и осколков, не спасают от беспилотников. Дрон настигнет противника даже в блиндаже.

Также ребята из батальонов неоднократно сбивали ту же «Бабу-Ягу», тот же «Вампир». «Вампир» на сегодняшний день до трёх миллионов стоит. Это как бы равноценный обмен. Бывает жалко, что это ночная «птица», Т-шка, Mavic 3T. Но куда деваться. Один сбитый дрон – это одна спасённая жизнь по факту. позывной «Варяг»

Руководство Башкортостана заботится о своих бойцах и предпринимает максимум усилий, чтобы сберечь их жизни. Все ради общей победы.

Республика, несомненно, помогает каждый месяц. Привозят дроны, материалы, запчасти. Каждый месяц у нас идёт помощь от республики. Дроны из Башкирии поступают каждый месяц. Хорошая сборка, в полёте идеально, настраивается, до конца дорабатывается. позывной «Сват»

Накануне Башкортостан занял третье место в пилотном рейтинге «дронофикации» российских субъектов, который представили на Петербургском международном экономическом форуме. В тройке лидеров мы оказались не случайно.

В данной специальной военной операции главенствующую роль занимают беспилотные летательные аппараты. Они заняли основную нишу этих боевых действий, и без них никак. И против них мы очень сильно боремся и очень сильно нуждаемся. И республика в первую очередь делает это с посылом помочь нашим именным подразделениям, а также сейчас будет заниматься обеспечением вооружённых сил Российской Федерации. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими