Башкирия совершенствует применение беспилотников на СВО

БПЛА становятся все более значимыми участниками военных действий. Президент России Владимир Путин отметил постоянный рост эффективности беспилотников. По его словам, их используют для радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, разведки, работ по минированию и разминированию. Из года в год и наша республика совершенствует применение БПЛА на СВО. В каких направлениях развивается отечественная беспилотная авиация – в нашем репортаже.
Как заявил Президент страны, «наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения БПЛА. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, живую силу. Сейчас на их счету до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники». Разведка, поиск, корректировка – задач у операторов БПЛА много.
Дальность и высота полёта не разглашаются, но уже ясно, что рука пилота БПЛА дотянется до любого вражеского укрытия. Аппараты используются как на линии боевого соприкосновения, так и в ближнем тылу. Наша беспилотная дружина «кошмарит» вэсэушников и днём и ночью.
«Айгир» работает и на аппаратах самолётного типа, позволяющих залетать вглубь обороны противника. Есть также расчёты оптоволокна, мависты, ночники. Нагрузки запредельные. Важна каждая деталь.
Подразделение «Айгир» 31-го мотострелкового полка использует в основном два вида дронов. Это либо разведывательно-ударный, несет он на себе 700-800 граммов груза, здесь представлены два вога и одна граната. Либо это дрон-камикадзе, несёт он на себе уже порядка трёх килограммов. Используют его либо для доставки провизии для бойцов, которые находятся на передовой, либо для удара по технике и живой силе – уже в один конец.
Теперь над вражескими позициями круглосуточно висят коптеры-разведчики. Они сменяют друг друга, как рабочие пчелы, и в любой момент могут превратиться в смертоносный рой. Окопы, которые раньше могли защитить от пуль и осколков, не спасают от беспилотников. Дрон настигнет противника даже в блиндаже.
Руководство Башкортостана заботится о своих бойцах и предпринимает максимум усилий, чтобы сберечь их жизни. Все ради общей победы.
Накануне Башкортостан занял третье место в пилотном рейтинге «дронофикации» российских субъектов, который представили на Петербургском международном экономическом форуме. В тройке лидеров мы оказались не случайно.
В современной войне крошечные радиоуправляемые БПЛА диктуют свои условия, а ведь до начала СВО многими они воспринимались как детские игрушки или девайс видеоблогеров. Дроны на фронте перевернули не только тактику и логистику, но и саму философию выживания на поле боя.