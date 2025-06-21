В Уфе прошёл семинар по ранней диагностике расщепления позвоночника

Искусственный интеллект поможет определять у плода в утробе опасный диагноз. В Республиканском медико-генетическом центре прошёл семинар, посвященный ранней диагностике синдрома «Спина бифида». Это диагноз, который чреват двигательными и неврологическими нарушениями, сбоями в работе организма. Но патологию можно скорректировать ещё до рождения.

Точный диагноз Земфире поставили лишь в подростковом возрасте. А в 95-м родители были в растерянности. Врачи помочь не могли. Она так и живёт. Захотела – прыгнула с парашютом. Появилось желание заниматься профессионально плаванием – вперёд. Так Земфира стала чемпионкой России. А после переплыла озеро Аслыкуль и реку Белую. Участвовала в забегах. Плюс ко всему она сертифицированный больничный клоун. И уже является руководителем некоммерческой организации «Центр развития инклюзии». Список можно продолжать долго. Всё это несмотря на диагноз «Спина бифида». Это врожденный порок, при котором позвоночник не закрывается полностью во время развития плода. В результате возникает его расщепление, что влияет на подвижность и функции организма.

Ежегодно в России с диагнозом «Спина бифида» рождаются около двух тысяч детей. Диагностировать его можно еще в утробе, даже на первом скрининге, в период между 11-й и 13-й неделями беременности. И это лучший вариант. Поэтому так важно заметить паталогию как можно раньше. В Республиканском медико-генетическом центре прошёл семинар, посвященный ранней диагностике. Организаторы – благотворительный фонд из Москвы «Спина бифида». Они обсудили особенности выявления патологии с врачами-акушерами и специалистами функциональной диагностики.