В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб 25-летний водитель

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим в Архангельском районе. Авария произошла накануне днем на 72 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем «Митсубиси Лансер», двигаясь со стороны Белорецка в направлении Уфы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «DAF», вылетел в кювет и перевернулся.