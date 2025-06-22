В Башкирии биологи пересчитали редкую дикую орхидею

В Баймакском районе был проведен учёт ятрышника шлемоносного, занесенного в Красную книгу. Специалисты заповедника «Шульган-Таш» выехали в Зауралье, чтобы зафиксировать местообитание дикой орхидеи около деревни Ахмерово.

В ходе обследования биологи зарегистрировали 322 цветущие особи, 55 взрослых экземпляров и 343 молодых надземных побега. Отмечается, что растение встречается лишь в четырех незащищенных местах в Баймакском районе.

За последние десять лет численность диких орхидей значительно сократилась. Это связано с увеличением поголовья лошадей, которые пасутся на этих территориях. Ранее здесь можно было встретить несколько тысяч ятрышников, но теперь их популяция находится под угрозой исчезновения.