В Башкирии «Лада Калина» влетела в автобус: есть погибшие

В Дуванском районе сегодня ночью, 22 июня, на 93 км трассы Кропачево-Месягутово-Ачит произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем «Лады Калина» столкнулся со встречным автобусом «Yutong» под управлением 61-летнего жителя Белокатайского района.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы, а его два пассажира, мужчины 60 и 35 лет, скончались до приезда медиков.
Известно, что оба водителя были трезвыми. Автобус двигался из Большеустьикинского в Месягутово без пассажиров.
По факту ДТП начато разбирательство.
Видео: Владимир Севастьянов, ТГ.