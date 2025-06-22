Уфимские врачи спасли жизнь многодетной мамы и ее новорожденного малыша

В Уфе на сроке 28,2 недель беременности в перинатальный центр поступила 41-летняя пациентка. Как сообщил главврач РКБ им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов, это была её пятая беременность.

Женщину доставили на «скорой» из женской консультации с жалобами на высокое давление, сильные отёки и покраснение лица. Состояние беременной оценивалось как тяжёлое.

Врачи выяснили, что у пациентки развилась тяжёлая преэклампсия, которая может привести к серьёзным проблемам с почками и сердечно-сосудистой системой. После отказа от операции женщину перевели в реанимацию, где врачи в течение двух дней проводили интенсивную терапию для стабилизации состояния пациентки и её плода.

Состояние женщины постепенно улучшалось, и её перевели в отделение патологии беременности, где продолжили лечение с помощью магнезиальной терапии и комплекса препаратов. Однако давление оставалось высоким, а протеинурия (опасное для мамы и ребенка увеличение белка в моче) продолжала увеличиваться.

Ситуацию усугубляли предлежание плаценты, врастание плаценты в рубец на матке, а также наличие хронических и гинекологических заболеваний. Врачи приняли решение о срочном родоразрешении с использованием специального оборудования для сохранения крови. Операция прошла успешно — на свет появился мальчик весом 1320 граммов. Малыш получил 5-6-8 баллов по шкале Апгар и был переведён в реанимацию. Там он провёл первые шесть дней, после чего его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

После операции мать оставалась в реанимации под контролем специалистов, получала антибиотики и препараты для нормализации давления. Постепенно её состояние стабилизировалось.