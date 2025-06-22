В Уфе пожарные спасли 24 жильцов из горящего дома

В Уфе сегодня, 22 июня, произошел пожар в одной из квартир на цокольном этаже многоквартирного дома коридорного типа на улице Баргузинская.

По данным регионального МЧС, загорелось домашнее имущество. Пламя быстро распространилось и охватило площадь 20 кв.м.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и вывели через задымленный коридор 24 жильцов, еще 40 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Для безопасной эвакуации была применена тактическая вентиляция.

В настоящее время горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем.