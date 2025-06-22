Отдых в Башкирии: почему стоит выбрать в родном регионе

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном сотни туристов из Уфы несколько дней не могли вернуться домой. Ситуации в аэропортах Египта и Дубая накалялись. Ночлег и питание отдыхающим предоставили, но только тем, кто вылетал на отдых организованно — через туроператора. Корреспондент БСТ Алия Ильтубаева смогла пообщаться с одной из вернувшихся туристок. Как обезопасить себя и какую альтернативу для отдыха предлагают эксперты — в следующем сюжете.

Растерянные туристы с детьми и вещами в руках, переполненный людьми аэропорт Дубая — последствия событий 13 июня. Из-за волнений на Ближнем Востоке небо закрыли, а авиакомпании начали массово отменять рейсы. Уфимка Альфия Нуриева своим ходом отправилась отдохнуть на пару дней — купила билеты и забронировала отель. Тем вечером она уже паковала вещи обратно, но не тут-то было.

Вообще была в ТЦ, получила смс, после которой я просто села под маникен от страха. Потому что рейс был отменен. Я начала проверять, что случилось, может быть ошибка, может нас пересадят. Потом увидела оповещения в чатах телеграм, что там началась война, и начала судорожно искать билеты. Они стоили изначально 50 с чем-то тысяч, но при покупке цена взлетала до 187-190 тысяч. Альфия Нуриева

Прямиком домой не добраться, рейсов нет. А лететь в обход — многочасовые пересадки. Авиакомпания предложила ей поменять дату полета или вернуть билет. Расходы на новый, конечно, не покрыл, зато с пятой попытки, признается Альфия, она смогла вернуться домой. Долетела сначала до Антальи, потом оттуда до Уфы.

Я в Анталье снимала, когда меня там уже начало тошнить, я думала, упаду от усталости, там очень длинная пересадка. Люди бежали с криком к стойке регистрации толпой.

Ситуация накалилась и в аэропорту Шарм-эш-Шейха, по последней информации, уфимцы больше 10 часов не могли вернуться обратно. Им не предоставили питание и не возвращали багаж. Привлекали внимание как могли.

Как говорят эксперты, отправляться на отдых лучше, обезопасив себя, — лететь организованно и через турфирмы. Столкнувшись с проблемами, будет к кому обратиться, а еще выше вероятность своевременно получить компенсацию.

В последнее время, по статистике турагентств, отдых за границей остается все так же популярен. Но из-за нестабильной ситуации для познания мира рекомендуют рассмотреть и другие варианты.

Многие привыкли, конечно, за последние годы летать в Египет, в Эмираты, потому что там доступные цены были. Более интересные и более безопасные направления, в том числе в Узбекистан дружественный, Казахстан, Кыргызстан, потому что там есть и санатории, и экскурсионный отдых, и гастрономия. Комил Сиразетдинов, генеральный директор туроператора

Как местные жители, так и путешественники смогут найти всё и в нашей республике: от горных вершин и пещер до озёр и лесов. От активного отдыха до оздоровительного. Башкортостан выбирают и именитые работники телевидения. Аслыкуль, или, как называют его местные, «Башкирское море», Кандрыкуль, Зилим, Красный ключ. Места с историческим прошлым: «Салауат ере», «Шульган-Таш», «Мавзолей Тура-хана», геопарки «Торатау» и «Янгантау» — перечислять можно бесконечно.