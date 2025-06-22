Журналисты из Башкирии прошли курс экстремальной подготовки

Увернуться от гранаты и успеть оказать первую медицинскую помощь себе и товарищу. Журналисты из Башкортостана стали участниками 26-го курса экстремальной подготовки «Бастион», организованного Союзом журналистов Москвы и Минцифры России. Учебно-практические занятия проводились на базе Казанского высшего танкового командного училища и собрали более 40 корреспондентов из различных российских изданий и телеканалов, в том числе из Донецка, Запорожья, Херсона и приграничных регионов.

Группу российских журналистов берут в плен террористы. Они хоть и условные, но с гражданскими не церемонятся. Выбрасывают прямо из автобуса на землю, надев на голову мешки и связав руки, уводят в лес. Уже в зелёнке, не церемонясь, устраивают для запыхавшихся корреспондентов допрос с пристрастием.

От постоянных выстрелов и взрывов в ушах звенит настолько, что порой команды террористов не слышны. За неисполнение тут же следует удар прикладом в спину. Задача людей с автоматами — психологически раздавить журналистов и заставить перейти на их сторону.

В таких условиях могут оказаться журналисты, работающие в зоне проведения специальной военной операции. После окончания тренировки эмоции от перенесённого стресса переполняют.

Несмотря на Женевские конвенции, российские журналисты давно стали приоритетной целью в зоне СВО, говорят инструкторы и спикеры курсов. Неудобная правда врагам не нужна. Заметив прессу, на них не жалеют ни снарядов, ни ударных дронов. Бойцы отряда Росгвардии, принимающие участие в спецоперации, наглядно продемонстрировали типы беспилотников, в том числе на оптоволокне. И дали советы, что делать, если вас заметит оператор такой птички.

Для меня очень интересным оказался блок, где нам показывали работу беспилотных летательных аппаратов. Там было 6-7 модификаций. И дроны на оптоволокне, и различные «мавики». Посмотрели, как они передвигаются в небе. Насколько тяжело от них защищаться — на мой взгляд, это очень важно. Вячеслав Кампэ, корреспондент ГТРК «Оренбург»

При грамотном подходе даже хрупкая девушка сможет перевернуть раненого человека гораздо тяжелее её самой. Тактической медицине организаторы уделили максимальное время, привлекая к занятиям профессиональных военных хирургов. Обучение могло идти нон-стопом в течение всего дня. При этом каждый из нас должен был постоянно иметь при себе военную аптечку. Инструкторы не жалели шумовых гранат, взрывая их под ногами курсантов в самый неожиданный момент. Даже перед входом в столовую. Давалось 10 секунд, чтобы оказать себе первую помощь, наложить турникет на руку или жгут на ногу. Иногда приходилось эвакуировать условных раненных.

Навыки тактической медицины могут пригодится не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. К этому и готовит «Бастион». Журналисты освещают различные чрезвычайные ситуации: землетрясения, обрушения, поиски пропавших людей. Бесценным опытом поделились сотрудники МЧС. Нас научили выживать в лесу, показали самые безопасные места в помещении при атаке дронов, объяснили алгоритм эвакуации раненного из-под завала. И сразу же перемещаемся на полигон училища. Времени на передышку нет от слова совсем. За 10 дней предстояло узнать многое, в том числе и предел своих возможностей. Здесь журналистов бросали под танки...

Выводили на минные поля, чтобы мы имели представление о том, как обнаружить замаскированную взрывчатку. Для журналистов приграничных регионов это было особенно полезно.

В первую очередь запомнились наши сапёры, которые рассказали про все виды мин, которые существуют и которые сейчас активно используются. Рассказали, как они используют свои приспособления. Очень здорово было познакомиться с отрядом беспилотников, с дроноводами. Екатерина Комарицких, корреспондент ТРК «Сейм» /Курск/

Новая задача — собрать материал в только что освобожденном населенном пункте. Уже пережив захват заложников, журналисты не ожидали подвоха и, слушаясь инструкторов, перемещались по территории. Такого продолжения никто не ожидал.

Приходится вас на Бастионе погружать в соответствующее состояние с тем, чтобы вы попытались прожить и запомнить. Запоминается то, что трудно проживается. Вот это вы запомните, и это будет работать потом. Алексей Захаров, ветеран боевых действий, военный психолог

Забыть такое действительно невозможно. Журналистов вновь берут в плен, но действуют уже гораздо жёстче. Выстрелы и взрывы, дышать с мешком на голове в тридцатиградусную жару тяжело. Руки не только связали скотчем, но и вложили в ладони гранату. С теми, кто попытался оказать сопротивление, не церемонились.

Сильно как-то морально пытались подготовиться. Но у многих, и у меня тоже, не особо получилось. Потому что это было совсем не то, что мы ожидали. Георгий Хубаев, оператор агентства «Иринформ» /Северная Осетия/

Разбирать ошибки помогали федеральные военкоры Евгений Линин, Лина Корсак, Дмитрий Кулько, Александр Сладков. Благодаря их поддержке каждый из участников дошёл до конца и получил сертификаты об успешном прохождении курсов экстремальной журналистики «Бастион».

На этих курсах мы учим журналистов двум важным вещам. Как сберечь собственную жизнь, когда они работают в экстремальных ситуациях. Это наводнения, пожары, землетрясения, в военной ситуации. И как не мешать военным выполнять их обязанности, чтобы журналисты не были им помехой. Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы